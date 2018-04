Queda de helicóptero deixa 4 mortos Um helicóptero espanhol caiu ontem a cerca de 5o quilômetros da capital do Haiti, Porto Príncipe, matando os seus quatro ocupantes. Forças chilenas da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (Minustah) tiveram dificuldade para chegar ao local do acidente porque ele ocorreu em uma área montanhosa, perto da República Dominicana. A Espanha mantém cerca de 450 soldados no Haiti. Eles ajudam na reconstrução do país, devastado pelo terremoto de 12 de janeiro, que deixou 230 mil mortos, segundo o governo haitiano.