Queda de helicóptero deixa quatro mortos na Itália Um helicóptero da companhia italiana Air Center, com sede em Sestriere, norte de Itália, perdeu contato com a torre de controle e caiu logo após subir aos céus na localidade turística de Piamonte. De acordo com as primeiras informações, quatro pessoas morreram, uma ficou ferida e duas estão desaparecidas. Os bombeiros vasculham a região montanhosa onde ocorreu o acidente, que desde a madrugada era coberta por uma densa neblina.