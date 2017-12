Queda de helicóptero do governo mata dois no sul do Irã Os dois ocupantes de um helicóptero do Ministério do Petróleo iraniano morreram neste sábado, 17, na queda do aparelho em um lago perto de Shiraz, na província sulina de Fars, informou a agência nacional de notícias "Irna". Na quinta-feira, 15, três tripulantes de um helicóptero do mesmo ministério também morreram na queda do aparelho provocada por uma falha mecânica, segundo as autoridades. O secretário do Departamento de Emergências de Fars, Hamid Taghi Zadeh, descartou que se trate de um ato de sabotagem e disse que o segundo acidente ocorreu quando o helicóptero tentava transportar os restos do que caiu na quinta.