Queda de helicóptero dos EUA mata três Um helicóptero da Marinha dos Estados Unidos caiu em um rio durante um treinamento nas proximidades da Base de Camp Lejeune, matando três oficiais e ferindo dois. O piloto e o co-piloto do CH-46 Sea Knight, que caiu por volta das 23h de ontem, foram internados em condições estáveis. Os corpos das outras três vítimas foram retirados do rio por mergulhadores na manhã de hoje, informou o capitão Alan Crouch, porta-voz da base. A identidade dos ocupantes do helicóptero não foi imediatamente divulgada.