Queda de helicóptero é "tragédia nacional", diz Rumsfeld O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Donald H. Rumsfeld, disse hoje que a derrubada de um helicóptero militar americano no Iraque é uma "tragédia nacional" e que seus autores serão derrotados. "Evidentemente, é um momento trágico para os Estados Unidos...É uma guerra longa e sangrenta e (por isso) teremos momentos trágicos", disse Rumsfeld. O presidente George W. Bush, que passa o fim de semana em seu rancho no Texas, estava a par dos acontecimentos, disse um porta-voz da Casa Branca, sem acrescentar detalhes. Um helicóptero Chinook foi atingido por um míssil e caiu a oeste de Bagdá, deixando 15 mortos e mais de 21 feridos. "Um dia ruim, um dia ruim", disse Rumsfeld. "As pessoas que disparam estes mísseis terra-ar são as mesmas que matam iraquianos...e com o tempo serão derrotadas".