Queda de helicóptero mata 12 pessoas na Rússia Um helicóptero Mi-8 que transportava guardas de fronteira russos chocou-se hoje contra uma montanha na região da Inguchétia, no sul da Rússia, matando 12 pessoas, informaram autoridades. De acordo com Yuri Kolodkin, do Ministério das Situações de Emergência, o piloto perdeu o controle do aparelho devido à "péssima visibilidade". Todos a bordo - oito guardas e quatro tripulantes - morreram.