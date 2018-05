Queda de helicóptero mata 14 Um helicóptero militar americano caiu ontem no norte do Iraque, matando 14 soldados dos EUA - no pior acidente do tipo desde janeiro de 2005. De acordo com o Exército americano, as primeiras informações sobre o incidente indicam que o helicóptero Black Hawk, que participava de uma operação noturna, sofreu falhas mecânicas. Um comunicado oficial afirmou que, por enquanto, não há indícios de "fogo hostil". O local exato da queda não foi revelado pelas autoridades militares. O Black Hawk levava 4 tripulantes e 10 passageiros. As mortes de ontem elevam para 3.721 o número de soldados americanos mortos no Iraque desde o início da invasão dos EUA, em março de 2003. Só neste mês, 63 militares americanos morreram em acidentes e confrontos com insurgentes iraquianos.