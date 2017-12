Queda de helicóptero mata 25 em Angola Pelo menos 25 pessoas, entre elas militares e jornalistas, morreram hoje na queda de um helicóptero militar angolano no leste do país. O helicóptero, um MI-8 de fabricação soviética, precipitou-se ao solo após bater em uma árvore, perto da cidade de Ndalatando, a cerca de 200 km de Luanda, em condições climáticas adversas. O aparelho ia em direção à cidade de Mussabo, onde deveria realizar-se uma cerimônia de entrega de armas de ex-guerrilheiros da Unita. Segundo informou a agência portuguesa Lusa, as 25 pessoas que estavam a bordo morreram - entre elas, o general José Domingues Nguto, comandante da região militar de Kwanza-Bengo, e também vários jornalistas.