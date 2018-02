Queda de helicóptero mata 6 pessoas no sul da França Seis pessoas morreram nesta quarta-feira quando um helicóptero militar caiu em uma área montanhosa no sudoeste da França, informaram as autoridades locais. Os corpos das vítimas foram recuperados perto do vilarejo de La Palud-sur-Verdon, na região dos Alpes-Provença. Francis Mene, um funcionário da Defesa francesa, disse que o helicóptero caiu quando efetuava um voo de testes na região de Gorges Verdon. A aeronave era da empresa Eurocopter e todos os seis tripulantes mortos trabalhavam na companhia, disse Stéphane Chery, porta-voz da empresa. Eles eram engenheiros e pilotos de testes. A aeronave era um modelo Super Puma AS 532. As causas do desastre estão sob investigação.