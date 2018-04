Queda de helicóptero mata 8 no Golfo do México

Oito pessoas morreram nesta sexta-feira, 15, quando um helicóptero caiu no estado mexicano de Veracruz, no Golfo do México, informaram as autoridades locais.

A tragédia foi registrada na cidade de Las Choapas, cerca de 600 quilômetros ao leste da capital do país.

As vítimas foram dois pilotos e seis mecânicos, todos que estavam a bordo do helicóptero, um Bell 412 da empresa Heliservicio Campeche.

Segundo um boletim da aviação civil mexicana, a aeronave caiu após pegar fogo no ar. Ela havia saído de Ciudad del Carmen, no estado de Campeche, com destino ao aeroporto de Minatitlán, em Veracruz.

Os serviços de emergência e do Exército localizaram os corpos no local do acidente.

Segundo as autoridades, a empresa Heliservicio Campeche presta serviços de transporte de funcionários às plataformas petrolíferas da Sonda de Campeche.