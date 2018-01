Queda de helicóptero mata dois norte-americanos em Bagdá Dois pilotos norte-americanos morreram na manhã deste sábado na queda de um helicóptero no centro de Bagdá, informou o Comando Central dos Estados Unidos em Doha, no Catar. As primeiras investigações indicam que o helicóptero AH-1W Super Cobra não foi abatido por artilharia iraquiana, mas ainda não é possível confirmar a causa exata do acidente, disse o Comando. Este foi o primeiro helicóptero Cobra, utilizado em ataques aéreos, que a coalizão perde desde o início da guerra contra o Iraque, em 20 de março. Veja o especial :