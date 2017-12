Queda de helicóptero mata quatro no Irã Os quatro tripulantes de um helicóptero morreram neste sábado em conseqüência da queda do aparelho em Isfahan, no centro do Irã, informou a agência iraniana Fars. Segundo a agência, a aeronave, que pertence a uma organização pública, caiu às 10h25 (4h55 de Brasília). As causas do acidente ainda não são conhecidas.