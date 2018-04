Queda de helicóptero mata três generais no Paquistão

Um helicóptero militar caiu nesta quarta-feira, 6, no noroeste do Paquistão, matando três generais e cinco outros oficiais, disseram fontes da inteligência. A aeronave caiu em Waziristão do Sul, uma região tribal na fronteira com o Afeganistão dominada por fundamentalistas islâmicos, informou o general Athar Abbas, secretário de imprensa do Exército paquistanês. A área tem sido palco de intensos confrontos entre forças paquistanesas e militantes islâmicos, mas Abbas assegurou que os primeiros indícios sugerem que o helicóptero caiu "por causa de um problema técnico". Uma fonte nos serviços secretos paquistaneses observou que a causa da queda ainda está sob investigação. Todos os mortos eram militares paquistaneses. Entre eles estava o major-general Javed Sultan, um alto comandante regional, disse Abbas à Aaj TV. Por meio de um comunicado, o Exército informou que os outros sete mortos eram dois generais de brigada, um tenente coronel, três capitães e um conscrito. Abbas disse que a queda ocorreu perto de uma estrada que liga Wana, principal cidade de Waziristão do Sul, a Jandola. O Exército paquistanês mantém milhares de soldados na região tribal, onde ocorreram violentos choques entre as forças de segurança e grupos rebeldes islâmicos nas últimas semanas.