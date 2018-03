Queda de helicóptero militar italiano deixa 8 mortos Um helicóptero militar italiano que levava oito pessoas a bordo sofreu hoje um acidente no nordeste da França. Nenhuma pessoa sobreviveu, segundo funcionários locais e policiais. O helicóptero seguia com outro da França para a Bélgica, quando caiu por volta das 16h30 (hora local), na região de Meuse, entre as cidades de Lisles-en-Barrois e Vaubecourt. Alexandra Petit, porta-voz da região de Meuse, disse que o outro helicóptero chegou ao seu destino. Em Roma, o sargento da Força Aérea Italiana Emiliano Conte disse que a aeronave de busca e resgate, um HH3F, participava de um treinamento.