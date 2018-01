Queda de helicóptero militar mata três na Coreia do Sul

SEUL - Três militares morreram e outro ficou gravemente ferido nesta segunda-feira, 15, na queda do helicóptero do Exército da Coreia do Sul em que viajavam, perto de uma área residencial ao nordeste do país.

A aeronave, em que estavam estas quatro pessoas, caiu às 10h10 (23h10 de domingo em Brasília) em um campo próximo à base de onde partiu para realizar um voo de teste na província nordeste de Gangwon, confirmou um porta-voz do Ministério da Defesa em Seul.

Os quatro tripulantes da aeronave foram levados a hospitais próximos, onde a morte de três deles foi confirmada.

O único sobrevivente do acidente foi o piloto do helicóptero, de 50 anos, que está em estado muito grave, embora esteja consciente, segundo o representante da Defesa. Não houve outras vítimas humanas ou danos materiais importantes.

Tanto as Forças Armadas como outras autoridades do governo trabalham para determinar a causa exata do acidente. / EFE