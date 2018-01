Queda de helicóptero militar russo deixa ao menos dez mortos Pelo menos dez militares russos morreram e outros quatro ficaram feridos na queda nesta segunda-feira de um helicóptero militar Mi-8 perto de Vladikavkaz, capital da república da Ossétia do Norte, limite com a Chechênia, informou o Ministério da Defesa da Rússia. Os militares morreram devido ao incêndio no aparelho após a queda, acrescentou a fonte, citada pelas agências russas. Além dos três tripulantes, entre os ocupantes estavam doze militares, entre generais, coronéis e oficiais, membros de uma comissão de inspeção de logística do Exército. A aeronave, que participava de manobras militares, caiu às 17h30 (10h30 de Brasília) na localidade de Yuzhni, próxima à capital da Ossétia do Norte. O departamento do Ministério de Situações de Emergência da Ossétia do Norte informou que o helicóptero caiu perto de um Cemitério. O helicóptero tinha partido nesta segunda-feira da Ossétia do Norte com destino à maior base militar russa no Cáucaso norte, Khankala, que fica perto de Grozni, captal da Chechênia. Por enquanto, não se sabe se o Mi-8 sofreu um acidente, devido a uma falha de pilotagem, ou foi derrubado por tiros a partir de terra.