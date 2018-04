Queda de helicóptero no Haiti mata quatro espanhóis Quatro soldados espanhóis morreram nesta sexta-feira, quando o helicóptero no qual eles viajavam caiu numa região montanhosa do Haiti, perto da fronteira com a República Dominicana, informou em comunicado a Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti (Minustah, na sigla em francês).