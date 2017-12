Queda de helicóptero no Mar da Irlanda deixa cinco mortos Cinco pessoas morreram e duas estão desaparecidas nas águas da Baía de Morecambe, no Mar da Irlanda, em decorrência da queda de um helicóptero no qual viajavam sete pessoas, informou a Polícia de Lancashire, noroeste da Inglaterra. Cinco corpos foram encontrados perto do litoral inglês, e continuam os trabalhos de resgate, por mar e ar, para achar as duas pessoas desaparecidas. A empresa de gás e eletricidade Centrica confirmou que o helicóptero acidentado, operado pela CHC Scotia Ltd, transportava vários funcionários seus dos campos de gás na Baía de Morecambe, cujas famílias foram já informadas do acidente.