Queda de helicópteros deixa 17 mortos no Iraque O número de vítimas do acidente com dois helicópteros Black Hawk na cidade de Mossul, no norte do Iraque, subiu para 17. Cinco soldados ficaram feridos. O número de vítimas ultrapassa o do acidente com outro helicóptero norte-americano no Iraque. No dia 2 de novembro uma aeronave Chinook foi derrubada pelos rebeldes matando 16 soldados. O comando do Exército dos EUA não explicou os motivos do acidente em Mossul. Alguns soldados que presenciaram a cena disseram que pelo menos um dos helicópteros foi acertado por algum tipo de artilharia de terra. Testemunhas disseram ter visto os aparelhos se chocar no ar e cai em uma área residencial da cidade.