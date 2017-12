Queda de ônibus em barranco mata 15 pessoas na Índia Pelo menos 15 pessoas morreram hoje e outras 18 ficaram feridas na queda de um ônibus em um barranco no estado de Jammu e Caxemira, no norte da Índia, informou a rede de televisão "CNN-IBN". O acidente ocorreu às 8h05 (23h35 de sábado em Brasília), na estrada que une as cidades de Jammu e Srinagar. Na altura da região de Kela Morh, o veículo saiu da pista e caiu em um barranco. Segundo fontes policiais, citados pela rede de televisão, uma equipe de resgate foi ao local do acidente e os feridos foram levados a um hospital.