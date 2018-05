Queda de ônibus em reservatório deixa 16 mortos na China

A queda de um ônibus em um reservatório da província oriental de Zhejiang já deixou 16 mortos, depois que as equipes de salvamento resgataram mais cinco cadáveres nas últimas horas, informou nesta sexta-feira, 10, a agência estatal Xinhua. O acidente ocorreu quando o veículo, com 23 pessoas a bordo, das quais sete foram resgatadas, bateu contra um caminhão que vinha em direção contrária e caiu 10 metros, até terminar no reservatório de Pengxi, segundo dados da Polícia. O ônibus já foi retirado do reservatório, em uma operação de resgate que contou com a ajuda de mais de 300 moradores da zona. Os acidentes de trânsito são muito comuns na China, onde a falta de medidas de segurança nos veículos e as más condições das estradas, junto com a imprudência dos motoristas, causam milhares de mortes por ano. Um total de 37.000 pessoas já morreram nas estradas chinesas nos seis primeiros meses de 2007, período no qual aconteceram 159.000 acidentes de trânsito e que deixaram 189.000 feridos, segundo os mais recentes dados oficiais.