Queda de ônibus em reservatório mata 29 na Índia Um ônibus que levava convidados para um casamento caiu em um reservatório, matando 29 pessoas no Estado de Karnataka, no sul da Índia, informou hoje um policial. Pelo menos cinco pessoas conseguiram sobreviver após nadar. O ônibus saiu da estrada e caiu em águas profundas no reservatório, no fim do dia de ontem, disse Ramesh Babu, um policial de Mysore, cidade próxima ao local do acidente.