Queda de ônibus em rio faz sete mortos no Peru Pelo menos sete pessoas morreram e 53 ficaram feridas na segunda-feira, na queda de um ônibus no rio Puruhuay, nos Andes peruanos, informaram porta-vozes policiais. A polícia tenta recolher os corpos das vítimas, que caíram no rio. Os 53 feridos foram levado para o hospital público de Huaraz, uma das maiores cidades de Ancash. O ônibus da empresa de transportes Solitaria fazia a rota Lima-Pomabamba-Lima quando, aparentemente, o motorista perdeu o controle do veículo ao atravessar a ponte Acopalca, no departamento de Ancash, 600 quilômetros ao norte de Lima, segundo as fontes. A estrada da ponte Acopalca encontra-se em más condições devido às fortes chuvas que caíram na região no fim de semana passado.