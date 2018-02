Queda de ônibus em rio mata 28 na Índia Um ônibus despencou em um vale na quinta-feira na Caxemira indiana, deixando pelo menos 28 mortos, segundo a polícia. O ônibus derrapou ao fazer uma curva acentuada e rolou num despenhadeiro de 90 metros, até cair no rio Chenab, de acordo com autoridades e testemunhas. "Registramos 28 corpos flutuando no rio e [estamos] procurando mais gente agora", disse à Reuters Syed Innayatullah, funcionário do governo regional. A característica rochosa do terreno dificulta o trabalho de buscas. "Só as rodas do ônibus são visíveis, e o resto está todo submerso no rio", disse uma testemunha, segundo a qual havia pelo menos 40 pessoas no veículo. No mês passado, um ônibus caiu de uma ponte no oeste da Índia, matando pelo menos 44 escolares e 3 adultos. (Reportagem de Ashok Pahalwan)