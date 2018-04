Queda de raio em festa fere 13 na Alemanha

Treze pessoas foram hospitalizadas, algumas em estado grave, depois da queda de um raio em um evento popular realizado ao ar livre na cidade de Xanten, no noroeste da Alemanha.

O incidente ocorreu no sábado durante uma chuva no festival conhecido como Römerfest, dedicado às tradições dos antigos romanos e que acontece anualmente no Parque Arqueológico de Xanten. A festa deveria prosseguir até o domingo, mas foi cancelada depois da tempestade.

De acordo com a polícia, o raio atingiu um gramado localizado entre duas árvores sob as quais alguns visitantes haviam procurado abrigo e feriu gravemente sete pessoas.

Outros pacientes foram atendidos por equipes de socorro em estado de choque. Uma menina de 13 anos e um homem sofreram queimaduras graves e tiveram que ser reanimados no local. Três feridos foram transportados de helicóptero a hospitais da região.

A organização do evento havia alertado o público minutos antes, por meio de alto-falantes, sobre as fortes chuvas que se aproximavam.

Gladiadores

A tempestade começou cerca de 15h, pouco antes de encenações de lutas entre gladiadores - um ponto alto da festa, cujo nome oficial é Schwerter, Brot und Spiele (Espadas, Pão e Circo, em tradução livre).

Conhecido como o maior festival de tradições romanas da Europa, o evento reúne mais de 400 "soldados, gladiadores e artesãos", reproduzindo a vida de um acampamento de legiões romanas como era há 2 mil anos.

Cerca de dez mil pessoas se encontravam na festa quando as chuvas começaram.

Chuvas fortes com trovões e raios atingiram também outras regiões da Europa durante o fim de semana.

Na cidade inglesa de Birmingham, um rapaz de 16 anos foi atingido por um raio e ficou gravemente ferido. Cinco jovens que estavam próximos também foram atingidos, de forma mais leve.

Em regiões no norte da República Checa, 13 pessoas morreram devido a inundações, que começaram na quarta-feira.

Em regiões no norte da República Checa, 13 pessoas morreram devido a inundações, que começaram na quarta-feira.

Enchentes castigam ainda a Baviera, Estado no sul da Alemanha, partes da Áustria e regiões norte e oeste da Eslováquia.