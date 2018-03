Queda de raio em igreja durante funeral faz 14 feridos na Espanha Quatorze pessoas ficaram feridas quarta-feira em conseqüência da queda de um raio sobre a igreja de Prioro, em León, na Espanha, no momento em que ia começar o funeral de uma moradora do povoado, segundo os serviços de emergência. A queda do raio, que provocou danos na estrutura da igreja, do século XVII, aconteceu no início da tarde, disse o prefeito José Escanciano. Cerca de 200 pessoas estavam na igreja. Amputações de dedos, problemas auditivos, queimaduras e contusões foram as principais lesões. "Foi como se tivesse caído um míssil. Havia pedras e cacos de vidro por todo lado", explicou o prefeito.