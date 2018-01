Queda de Saddam deixou mundo mais seguro, diz Rumsfeld O secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, defendeu hoje a guerra no Iraque, dizendo em uma conferência de defesa à qual assistiram alguns de seus mais fortes opositores que a derrubada de Saddam Hussein tornou "o mundo um lugar mais seguro". A conferência anual de segurança também atraiu cerca de 5.000 pacifistas que gritavam na porta do hotel fortemente guardado no centro de Munique "Parem os belicistas" e "Não à guerra global por países da Otan". Rumsfeld disse que a queda de Saddam foi uma forte advertência aos países que possuem armas de destruição em massa, mas não mencionou o fato de que armas do tipo não foram encontradas no Iraque. Na conferência anual que reúne especialistas e autoridades de 50 países, Rumsfeld citou os crimes e atrocidades do regime de Saddam e ironizou aqueles que "dizem que não importa quem ganhou". Mas o ministro do Exterior da Alemanha, Joschka Fischer, que falou antes de Rumsfeld, afirmou que os alemães "ainda não estão convencidos da validade das razões" apresentadas para a invasão do Iraque, repetindo uma frase que havia enfurecido o chefe do Pentágono na conferência do ano passado. Fischer também expressou ceticismo em relação a uma proposta dos EUA de a Otan assumir um papel na manutenção da paz no Iraque. "O risco de fracasso e as potencialmente muito sérias, possivelmente fatais consequências para a aliança devem ser levadas totalmente em consideração", disse Fischer. O novo secretário-geral da Otan, Jaap de Hoop Scheffer, defendeu um papel da aliança no Iraque. "Se um governo legítimo pedir nossa assistência, e se tivermos o apoio das Nações Unidas, a Otan não deveria abdicar de suas responsabilidades", explicou. Apesar de não terem se aproximado em relação à necessidade da guerra, Rumsfeld e Fischer enfatizaram que os dois lados precisam olhar para o futuro. Fischer pediu que a Europa e os Estados Unidos promovam um grande esforço conjunto para levar a paz e a estabilidade para o Oriente Médio. Uma grande pressão para resolver o conflito israelense-palestino, lutar contra o terrorismo e promover o desenvolvimento econômico no Oriente Médio ajudaria a sanar os atritos entre Bruxelas e Washington, adiantou Fischer. Rumsfeld expressou apoio à proposta de Fischer, dizendo que a Otan poderia ajudar os países do Oriente Médio a reforçar suas forças de segurança e servir como catalisador de mudanças econômicas e democráticas como as promovidas na Europa Oriental depois da queda do comunismo.