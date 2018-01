Queda de Saddam gera dúvida sobre futuro da Opep Terminada a etapa mais difícil da ofensiva anglo-americana contra o regime de Saddam Hussein - a tomada de Bagdá - , já começam a pipocar no mundo árabe rumores acerca de um dos pontos mais controversos dessa guerra: o petróleo. A possibilidade de que os americanos exerçam influência sobre o Iraque, país que possui a segunda maior reserva petrolífera do planeta, está começando a tirar o sono dos países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a Opep. De acordo com o Instituto de Pesquisa de Mídia do Oriente Médio (MEMRI, na sigla em inglês), o Iraque possui atualmente 2 mil poços de petróleo e sua produção pode facilmente passar dos atuais 2,5 milhões de barris por dia (b/d) para 8,2 milhões de barris diários, valor muito próximo à produção da Arábia Saudita, que tem a maior reserva mundial. O temor que se está disseminando entre os países-membros do cartel petrolífero é de que a retomada da produção iraquiana deverá baixar significativamente o preço do barril de petróleo no mercado internacional, prejudicando seriamente as economias que dependem substancialmente da comercialização desse produto. O jornal saudita Al-Watan, por exemplo, expressa a preocupação de Riad com o que seria a ?destruição da Opep?, caso os americanos injetem bilhões de dólares para elevar a produção iraquiana. Os temores da Arábia Saudita, que possui 80% de sua receita ligada à produção e exportação petrolífera, são mais do que justificáveis. Segundo análise do MEMRI, ?a variação de US$ 1 para mais ou para menos no valor do barril de petróleo significa uma perda ou ganho anual de US$ 2,7 bilhões para o país?. E, ao que parece, a redução do preço do petróleo não é mera especulação. Quinze especialistas do setor petrolífero iraquiano reuniram-se em Londres na semana passada para discutir o destino da maior riqueza do país, e chegaram a sugerir que o Iraque deveria ?acabar com o monopólio estatal sobre o petróleo?, lançando rumores de que Bagdá poderá elevar sua produção para 6 milhões b/d nos próximos 6 anos, segundo a Al-Jazira. O resultado dessa reunião - e das especulações sobre o domínio americano no Iraque - encontrou ecos dentro da Opep, que pretende rever seu sistema de cotas de produção e já admite alterá-lo. Segundo o diário saudita Al-Watan, especialistas do setor estimam uma queda de preço de pelo menos US$ 4 por barril de petróleo, que cairia dos atuais US$ 22 ? 28 (mínimo e máximo) para algo em torno de US$ 18 ? 22. Os temores acerca dos efeitos da influência americana sobre o Iraque e o modo como deverão afetar a produção petrolífera reverberaram também na Rússia e na França, que temem que o novo governo iraquiano não honre os compromissos assumidos com esses países na época de Saddam Hussein. De acordo com o jornal Al-Hayat, sediado na capital inglesa, e com a Al-Jazira, a França investiu US$ 3,4 bilhões no Iraque em acordos de exploração de petróleo para quando terminassem as sanções econômicas estabelecidas pela comunidade internacional. Um dos poços que podem ser explorados pelos franceses ? mais especificamente pela Elf ? é o Majnoon, localizado próximo à fronteira com o Irã, com uma reserva estimada em 30 bilhões de barris de petróleo, o suficiente para suprir o mercado francês pelos próximos 30 anos, com um custo de produção de apenas US$ 2, o segundo valor mais barato do mundo, depois do saudita. Os russos também terão muito a perder caso o novo governo cancele os compromissos assumidos com Moscou. A Lukoil (em que o governo russo possui 14% de participação) assinou um acordo de exploração no poço de Qurna, no oeste do país, cuja capacidade de produção é estimada em 100 bilhões de barris. Isso sem falar nos projetos de desenvolvimento de campos de gás no deserto do Iraque. Veja o especial :