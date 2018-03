Queda de teleférico fere 16 na Austrália Pelo menos 16 pessoas ficaram feridas, 13 delas em estado grave, com a queda, hoje, de um teleférico na cidade turística de Dromana, no sudeste de Melbourne, na Austrália. Segundo a rádio ABC, cerca de 70 pessoas usavam o equipamento quando um dos cabos se rompeu fazendo o teleférico cair sobre um carro. Os 13 feridos em estado grave tiveram lesões na cabeça, pescoço e espinha dorsal, informaram policiais que participaram do resgate.