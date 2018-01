Queda de um ônibus mata 17 no Peru Um ônibus de passageiros caiu de um precipício nos arredores da cidade peruana de Pisac, deixando 17 mortos e 10 feridos, informou a Polícia regional de Cuzco. As autoridades ainda não terminaram de recolher os corpos, que serão levados para Pisac. A polícia acrescentou que nenhuma das vítimas é estrangeira e que todos os feridos foram transferidos para o centro de saúde de Pisac. Dependendo da gravidade dos casos, algumas vítimas poderão ser levadas para o hospital regional de Cuzco. O ônibus seguia de Pisac para Quello-Quello, cidades ligadas por uma estrada estreita e pouco segura. O veículo caiu em um precipício de 150 metros de profundidade. Pisac fica 30 quilômetros ao nordeste de Cuzco, que já foi uma das mais importantes cidades incas e atualmente é a capital turística do Peru.