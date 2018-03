Queda de veículo em canal deixa 20 mortos na Índia Vinte pessoas morreram hoje na Índia quando o veículo em que estavam caiu em um canal. A tragédia aconteceu em Patna, leste do país. Segundo uma autoridade local, o motorista perdeu o controle do veículo quando passa por uma curva fechada. As vítimas eram convidados de um casamento. Todos os corpos foram recuperados e encaminhados para autópsia.