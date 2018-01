Queen Mary 2 inicia viagem inaugural Levando a bordo cerca de 2.600 passageiros que pagaram caro pelo privilégio, o Queen Mary 2 - maior navio de cruzeiro do mundo - partiu hoje com destino aos Estados Unidos em sua viagem inaugural. A embarcação de 150.000 toneladas da Cunard Line deixou o porto inglês de Southampton às 16h30 (pelo horário brasileiro de verão) para uma viagem de 14 dias rumo a Fort Lauderdale, na Flórida. Esta é a primeira viagem do navio com passageiros que pagaram para embarcar. A festiva viagem inaugural partiu com uma hora de atraso. "Tivemos alguns problemas com as operações de bagagens. Havia muito mais bagagem do que prevíamos", explicou Pamela Conover, presidente da Cunard Line.