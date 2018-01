Queen Mary II completa sua primeira viagem. Na Flórida O maior e mais caro navio de passageiros do mundo, o Queen Mary II, completou hoje sua primeira viagem transatlântica. O barco, da empresa Cunard Line Ltd., chegou ao porto de Everglades, próximo a Fort Lauderdale, duas semanas depois de partir Southampton, na Inglaterra. Embarcações da Guarda Costeira e da Marinha americana protegeram o Queen Mary em sua chegada às costas dos EUA, enquanto centenas de pessoas reuniam-se no porto para apreciar a atracação do transatlântico de 880 milhões de dólares. 2.600 passageiros pagaram entre US$4.408 a US$48.310 pelas 14 noites da viagem inaugural, desde que partiram de Southampton, dia 1e de janeiro, até chegar hoje a Fort Lauderdale, na Flórida. Eles ocupam 1.310 cabinas, incluindo quatro suítes reais e seis penthouses. As cabinas comuns medem 58 metros quadrados e 995 delas têm terraços. O Queen Mary navegará com piscinas, bares, restaurantes, casino, cinema ? que pode ser convertido num planetário ? e até uma galeria de arte. O navio tem 1.138 pés (342 metros) de comprimento e 71 metros de altura ? tão alto quanto um edifício de 21 andares ? e pode acomodar 2.600 passageiros.