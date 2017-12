Queimada mata 13 crianças em Honduras Crianças hondurenhas que caçavam coelhos foram engolidas pelo fogo ateado a uma plantação de cana-de-açúcar. Treze jovens morreram, e um adulto e uma 14ª criança escaparam com queimaduras graves. Agricultores iniciaram a queimada na noite de ontem, como parte da colheita num,a propriedade de 40 acres, a 160 km da capital, Tegucigalpa. Os jovens, com idades entre 5 e 17 anos, aguardavam num terreno próximo para capturar os coelhos que fugissem das chamas. Mas o fogo escapou ao controle e acabou envolvendo as vítimas. O bombeiro Mario Velasquez disse uma mudança na direção do vento confundiu os menores, que correram na direção do fogo, em vez de para longe dele.