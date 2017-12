?Quem abrigar Bin Laden sofrerá a ira dos EUA? O vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, disse neste domingo que os Estados Unidos vão procurar o suposto terrorista Osama bin Laden e advertiu que as nações que dêem refúgio a Laden vão sofrer ?toda a fúria dos Estados Unidos?. Cheney qualificou o Afeganistão como possível alvo dos ataques. ?O que faremos será buscar com empenho o senhor Bin Laden, obviamente, e aqueles que o apóiam. E embora possa levar muito tempo, estou convencido de que venceremos?, disse o vice-presidente à rede de TV NBC, falando de Camp David. Cheney e outros dirigentes norte-americanos passaram esta noite com o presidente George W. Bush, após reunião que foi considerada um conselho de guerra.