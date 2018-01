Quem é quem nas eleições palestinas Aproximadamente 1,3 milhão de eleitores palestinos escolherão os 132 membros do Conselho Legislativo Palestino entre 726 candidatos. Metade das cadeiras será escolhida de 11 listas partidárias na Cisjordânia, Faixa de Gaza e Jerusalém Oriental. As restantes serão decididas pela eleição em 16 distritos. Conheça abaixo os partidos que concorrerão ao pleito. Fatah: 45 candidatos Facção dominante do presidente Mahmoud Abbas, manchada por alegações de nepotismo e corrupção. A Fatah está formalmente comprometida com o acordo de paz com Israel por um Estado palestino. A lista da Fatah é encabeçada por Marwan Barghouti, legislador carismático atualmente preso por Israel, acusado de envolvimento no planejamento de ataques. Mudança e Reforma - Hamas: 59 candidatos O Hamas ganhou apoio por seu trabalho beneficente e a determinação de eliminar a corrupção. Praticamente empatada com a Fatah, indicou que pode estar disposto a negociar com Israel mediante uma terceira parte. Terceira Via: 25 candidatos Liderada pelo ex-ministro das Finanças Salam Fayyad e a intelectual e legisladora palestina Hanan Ashrawi. A lista defende a conquista de um Estado palestino mediante a ação cívica. Lista Mártir Abu Ali Mustafa: 50 candidatos Encabeçada por Ahmed Sadat, detido numa prisão de Jericó desde maio de 2002 acusado por Israel de ordenar o assassinato do ex-ministro do Turismo israelense Rehavam Zeevi. Acredita-se que Sadat ainda controle o braço armado Brigadas Shahid Abu Ali Mustafa. Palestina Independente: 41 candidatos Encabeçada pelo ex-candidato presidencial Mustafa Barghouti. Defende a reforma social e a resistência não violenta à ocupação. Outras listas/ candidatos Liberdade e Justiça Social, 13; Wa-ad, 12; Mártir Abu al Abbas, 11; Liberdade e Independência, 10; Justiça Palestina, 8; Badil (Alternativa): 40 candidatos. Coalizão de antigos membros de facções seculares e marxistas da OLP (Organização para a Libertação da Palestina), encabeçada pelo veterano líder da Frente Democrática para a Libertação da Palestina, Qais Abdel Karim. Fonte: Comissão Central das Eleições