Quem é quem no novo mapa político chinês O novo Comitê Permanente do Politburo do Partido Comunista Chinês é composto por nove membros, classificados de acordo com a ordem na qual foram apresentados pela TV estatal, que deve determinar a futura hierarquia. Hu Jintao - De 59 anos. Novo secretário-geral. É membro do Comitê Permanente desde 1992, quando foi escolhido por Deng Xiaoping para formar o núcleo da "quarta geração" de dirigentes. Em março, substituirá Jiang Zemin como chefe do Estado chinês. Wu Banguo - Tem 61 anos, é vice-primeiro-ministro e membro do Politburo desde 1992. Próximo de Jiang, foi secretário do partido em Xangai de 1991 a 1994. A partir de março, ocupará o posto de Li Peng na presidência da Assembléia Nacional Popular, o Parlamento chinês. Wen Jiabao - Vice-primeiro-ministro especialista em economia rural e finanças. Tem 60 anos. É o provável sucessor do primeiro-ministro Zhu Rongji a partir de março. Membro do Politburo desde 1997. Jia Qinglin - De 62 anos. Há 40 anos acompanha Jiang. É membro do Politburo desde 1997 e acaba de deixar o posto de secretário-geral do PC em Pequim. Deve substituir Li Ruihuan na presidência da Segunda Câmara Consultiva da Assembléia Nacional Popular. Zeng Qinghong - Tem 63 anos e é o principal assessor e conselheiro teórico de Jiang Zemin. Era membro suplente do Politburo e chefe do departamento de organização do PC. Potencial rival de Hu. Huang Ju - De 64 anos. Também participou da equipe de assessores de Jiang e integra o Politburo desde 1992. Foi nomeado prefeito de Xangai em 1991 e, em 1994, se tornou secretário-geral do partido na cidade - cargo ao qual renunciou para ser promovido ao Comitê Permanente. Wu Guanzheng - Outro partidário de Jiang. Tem 64 anos e é o líder do partido em Shandong. Integra o Politburo desde 1997. Ingressa no Comitê Permanente e assume a direção da Comissão de Disciplina, espécie de organismo de vigilância e defesa da revolução maoísta. Li Changchun - Outro protegido de Jiang Zemin. Tem 58 anos e conservará o posto de líder do partido na rica Província de Guangdong, no sul do país, que ocupa desde 1998. Integra o Politburo desde 1997. Luo Guan - Com 67 anos, é o membro mais idoso da nova direção. Cresceu politicamente sob a proteção de Li Peng, mas também é próximo de Jiang. Dirigiu a repressão contra a seita Falun Gong e a versão chinesa da política de "tolerância zero" contra a criminalidade.