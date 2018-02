Quênia: Corte confirma eleição de Uhuru Kenyatta A Suprema Corte do Quênia confirmou neste sábado que a escolha de Uhuru Kenyatta como próximo presidente do país, encerrando um período que levantou temores sobre uma repetição da violência pós-eleitoral de 2007/08. O veredicto, após um prolongado processo judicial que gerou tensões na nação, significa que Kenyatta será empossado como presidente no início do mês que vem.