Quênia identifica atiradores de shopping em Nairóbi Nairóbi, 05/10/2013 - O Exército do Quênia divulgou neste sábado os nomes dos quatro atiradores responsáveis pelo ataque, em setembro, a um shopping de Nairóbi, no Quênia, que deixou pelo menos 69 mortos. Os homens foram identificados como sendo o sudanês Abu Baara al-Sudani, o queniano Omar Nabhan, o somali americano Khattab al-Kene e Umayr, cuja nacionalidade não foi revelada. O grupo extremista islamita da Somália al-Shabaab, ligado à rede terrorista Al Qaeda, assumiu a autoria do atentado ocorrido no dia 21 de setembro.