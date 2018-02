Quênia: Número de participantes de atentado seria menor As imagens do circuito fechado de câmeras de segurança do shopping center de luxo atacado por extremistas islâmico no mês passado em Nairóbi mostram apenas quatro milicianos armados, revelou hoje uma fonte no governo do Quênia. As imagens sugerem que havia bem menos invasores do que se imaginava antes.