Quênia pode sofrer ataques terroristas, alertam os EUA A embaixada dos EUA em Nairóbi, capital do Quênia, alertou os cidadãos norte-americanos para potencial ataque terrorista contra dois hotéis no centro da capital. "O governo dos EUA recebeu um alerta anônimo sobre ataque terrorista contra norte-americanos e ocidentais no centro de Nairobi", diz nota da embaixada. Ainda de acordo com a nota, os terroristas dizem que o atentado pode ocorrer nos próximos dias. Funcionários do Barclays Bank foram retirados do prédio, após um funcionário da companhia aérea holandesa KLM ter recebido um telefonema informando sobre a existência de uma bomba no edifício. Funcionários de uma outra agência do Barclays também foram retirados mais tarde, após o gerente ter recebido mensagem semelhante. A al-Qaeda realizou dois atentados contra interesses ocidentais no Quênia e autoridades acreditam que um terceiro estaria sendo preparado. Em junho, a polícia local descobriu um plano para atingir a nova embaixada dos EUA. A anterior foi destruída em 1998 por um carro-bomba. Em novembro de 2002, um carro-bomba explodiu em frente ao Paradise Hotel, em Mombasa, matando 15 pessoas.