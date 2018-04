Quenianos poderão processar o Reino Unido por torturas

O caso envolve quenianos que afirmam terem sido espancados e abusados sexualmente por oficiais agindo em nome da administração britânica durante a repressão à rebelião, nos anos 50.

O Reino Unido admitiu que os requerentes sofreram torturas nas mãos da Administração Colonial, mas afirmou que o processo deve ser dispensado porque o atual governo não pode ser considerado responsável por abusos cometidos há tanto tempo.

Os quenianos dizem que os britânicos estavam cientes dos maus-tratos e por isso querem compensações. Durante a rebelião Mau Mau, no Quênia, grupos atacaram autoridades inglesas e fazendeiros brancos que colonizaram as terras mais férteis do país. As informações são da Associated Press.