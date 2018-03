Questão econômica faz Índia reduzir orçamento militar A Índia vai reduzir seu orçamento militar no próximo ano fiscal, que começa em 1º de abril, devido à desaceleração econômica enfrentada pelo país, disse nesta quarta-feira o ministro de Defesa, A.K. Antony. Ele acrescentou que a Índia, um dos países que mais gasta com equipamentos militares, vai reduzir as importações e focar em aumentar a produção local de armas.