Questão iraquiana motiva protestos também na França Além de Londres, Paris também se mobilizou neste sábado em protesto contra a ocupação anglo-americana no Iraque. Cerca de 3 mil manifestantes também pediram paz no conflito entre israelenses e palestinos. ?Bush, Sharon - assassinos?, gritava a multidão na capital francesa. Uma faixa carregada pelos manifestantes dizia ?imperialismo americano, tire suas mãos sangrentas do Oriente Médio?. O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, também foi alvo de palavras de ordem. Na Coréia do Sul e na Grécia também houve manifestações sobre o Iraque.