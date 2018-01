Questão sobre deputada kirchnerista presa irrita presidente argentino Ao chegar ao 4 estrelas em que se hospeda em Davos, o presidente Mauricio Macri era esperado por jornalistas argentinos. Aceitou responder no saguão perguntas inicialmente genéricas, sobre suas expectativas. Abandonou o encontro quando Alejandro Bercovich, do grupo BAE, questionou se a prisão no sábado da líder kirchnerista Milagros Sala não atrapalharia a busca de investimentos, comparando-a à do venezuelano Leopoldo López, preso político condenado pelo chavismo por “incitação à violência”.