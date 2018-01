Químico condenado à morte por atentado em Tóquio Um químico foi considerado culpado e condenado à morte, nesta sexta-feira, por liderar as pesquisas para que o culto apocalíptico Aum Shinrikyo (Verdade Suprema) desenvolvesse o gás nervoso utilizado em um ataque promovido em 1995 contra o metrô de Tóquio, causando a morte de 12 pessoas, disse um funcionário da corte. Masami Tsuchiya, de 39 anos, foi o 11º membro da Verdade Suprema condenado à morte por participação no atentado. A promotoria alegou que o grau de responsabilidade de Tsuchiya era inferior apenas ao de Shoko Asahara, guru do culto apocalíptico. Hideyuki Itoh, porta-voz da Corte Distrital de Tóquio, informou que Tsuchiya foi condenado à morte. Ainda não se sabe se os advogados de defesa do réu recorrerão. Tsuchia, indiciado por homicídio e tentativa de homicídio no caso do metrô de Tóquio e em outros ataques, foi acusado de liderar as pesquisas do grupo em busca de um arsenal de armas químicas - inclusive os letais gases sarin, VX e mostarda.