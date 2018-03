Quinze corpos achados em diferentes regiões de Bagdá Quinze corpos foram achados nesta terça-feira em diferentes regiões da capital iraquiana, informaram fontes locais da segurança. Nove dos corpos foram encontrados por agentes de segurança em áreas de Al Rasafa, ao leste do rio Tigre, que divide Bagdá em duas partes, disse o oficial de Polícia Salam Khatab. Os outros seis cadáveres foram achados em Al Karj, na parte oeste de Bagdá, acrescentou a fonte, que disse que vários dos corpos tinham marcas de tiro. Ainda segundo a fonte, em um incidente isolado nesta terça-feira, um civil morreu e outros cinco ficaram feridos na explosão de uma bomba na região de Al Mahmudiya, no chamado "triângulo da morte", cerca de 40 quilômetros ao sudoeste de Bagdá. Além disso, Khatab disse que um policial ficou ferido na explosão de um carro-bomba perto de uma mesquita xiita no bairro de Al Garay Al Amanal, no leste de Bagdá. Mais de 2 mil corpos de pessoas assassinadas a tiros e com sinais de torturas foram achados em Bagdá e em outras cidades do país desde 22 de fevereiro deste ano. Na data, um atentado contra um santuário xiita da cidade de Samarra gerou uma onda de violência sectária no país.