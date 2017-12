Quinze guerrilheiros talibãs morrem em combates com Otan Forças da Otan mataram pelo menos 15 supostos guerrilheiros talibãs, entre eles dois líderes, em combates ocorridos na segunda-feira na província de Kandahar, no sul do Afeganistão, informou nesta quarta-feira o Ministério da Defesa afegão. Os combates entre as forças conjuntas da Otan e do Exército afegão e supostos rebeldes talibãs causaram a morte de pelo menos 15 guerrilheiros. Outros quatro ficaram feridos. Na operação, as forças da coalizão internacional também apreenderam uma "grande quantidade de explosivos". O porta-voz da Força para a Assistência à Segurança (Isaf) em Cabul, Jason Chalk, afirmou que cerca de 50 guerrilheiros talibãs morreram em combates ocorridos nos últimos dias em vários pontos do sul do país durante a Operação Baath Tsuka. A operação, cujo nome significa Cúpula do Falcão, teve início no sábado, com o objetivo de acabar com a resistência talibã no sul do país. O Afeganistão, sobretudo as províncias do sul e do leste, na fronteira com o Paquistão, atravessa este ano a por onda de violência desde 2001, quando os talibãs foram expulsos de Cabul. Em 2006 houve cerca de 4 mil mortes, a maioria de civis, segundo dados oficiais.