Quinze marinheiros desaparecem após ataque da guerrilha tâmil Pelo menos 15 marinheiros desapareceram após um ataque da guerrilha tâmil contra uma lancha do Exército no litoral nordeste do Sri Lanka, informaram fontes oficiais. O incidente ocorreu na noite de sexta-feira para sábado perto do porto da cidade de Trincomalee, pouco depois que duas lanchas do Exército abandonaram a zona portuária. Segundo um porta-voz militar, supostos membros do grupo guerrilheiro Tigres de Libertação da Pátria Tâmil (TLPT) atacaram uma das embarcações onde estavam os 15 marinheiros. O Exército iniciou uma operação de busca dos militares. O grupo TLPT ameaça retomar a luta armada se não obtiver do governo de Colombo uma ampla autonomia para os territórios habitados pela minoria tâmil, no norte e leste da ilha.