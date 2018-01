Quinze mineiros morrem em acidentes na China Quinze trabalhadores morreram e cinco ficaram feridos em dois acidentes no centro da China, informaram fontes oficiais citadas hoje pela agência estatal Xinhua. Em um dos incidentes, seis trabalhadores morreram neste domingo quando um poço de carvão foi inundado por causas ainda não esclarecidas na cidade de Daye, na província de Hubei. A inundação ocorreu quando dez mineiros estavam sob a terra. Três deles conseguiram escapar e outro foi resgatado pelos serviços de emergência. Na província de Hunan, nove mineiros morreram na quinta-feira após ocorrer uma explosão na mina onde trabalhavam, na cidade de Lianyuan. Outros cinco trabalhadores estão internados. Segundo as primeiras investigações, o acidente aconteceu depois que o proprietário da mina, que está foragido, obrigou os trabalhadores a consertar os túneis de um poço sem medir a densidade de gás. Com 8 mil mortos ao ano, as minas chinesas são as mais perigosas do mundo devido, entre outros motivos, à falta de medidas de segurança, à corrupção e à necessidade de escavar cada vez mais profundo, onde a concentração de gás metano é maior.